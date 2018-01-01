أفضل 5 أسلحة استخدمت في الحرب السورية

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تحت المجهر -

عدّد الخبراء أفضل 5 أسلحة روسية استخدمت في العام الماضي في سوريا.

وتتضمن القائمة طائرات وقذائف ومعدات عسكرية. ووفقا لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو من ضمنها 160 سلاح محدث وجديد.

واحتلت المرتبة الأولى ومن دون منازع المقاتلة "سو-35" متعددة المهام. حتى أن الطيارين الأمريكين عندنا قاموا بمناورات حول "سو-25" لم يخاطروا في المناورات بالقرب من المقاتلات القاتلة. وتتفوق "سو-35" من الجيل 4++ على "إف-22" بكل الخصائص. فهي تقوم بمناورات بشكل جيد والكشف عنها صعب وأهم الشيء الأسلحة المزودة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، بالمقارنة مع "إف-22"، "سو- 35" مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية أفضل، وهي قادرة على ضرب على حد سواء الأهداف الجوية والبحرية.

وفي المركز الثاني الصواريخ المجنحة "أكس-101" بعيدة المدى، التي أظهرت فعاليتها في سوريا مثل صواريخ "كاليبر-إن كي". وقد أثارت دقتها في إصابة الهدف وقوتها اهتمام الخبراء. وأظهرت نفسها بشكل رائع في دير الزور عندما دمرت البنى التحتية للإرهابيين.

وجائت في المركز الثالث نظام الصواريخ التكتيكي "إسكندر". وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الكثير من نجاحات هذا النظام في سوريا، فلا يمكن تجاهله. فباستخدامه تم تدمير الكثير من الإرهابيين ومواقفهم.

وتأتي في المرتبة الرابعة منظومة الملاحة الجوية "غيفيست". أصبحت من المشاركين الرئيسيين الذين بمساعدتهم تم تحقيق انتصارات في سوريا على "داعش"، حيث جعلت القنابل العادية إلى قنابل عالية الدقة.

وفي نهاية القائمة جائت منظومة الاستطلاع والاتصال والإدارة "ستريليتس". وساعدت منظومة "غيفيست" في العمل، فهي كانت تحدد الهدف وتصححه.