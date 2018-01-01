200 جريح خلال احتفالات رأس السنة في هذا البلد!

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أصيب نحو 200 شخص بجروح خلال الاحتفالات التقليدية الصاخبة بحلول رأس السنة في الفلبين، رغم تعليمات رئاسية تهدف إلى التقليل من استخدام المفرقعات.

ومع أن غالبية سكان البلاد هم من الكاثوليك، إلا أن الكثير من الفلبينيين على قناعة بناء على معتقدات صينية قديمة، أن الصخب خلال الاحتفالات بنهاية السنة يبعد الأرواح الشريرة. لذا فهم يعمدون إلى استخدام كثيف للألعاب النارية والمفرقعات وإطلاق النار. وهي تطلق نظرياً في الجو.

ووقع الرئيس رودريغو دوتيرتي في حزيران مرسوماً يحصر استخدام المفرقعات في أماكن تحددها السلطات المحلية وتحت إشراف أشخاص مدربين.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه إن 191 شخصاً أصيبوا بجروح من بينهم طفل في شهره الحادي عشر، بتراجع نسبته 77% مقارنة مع معدل السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح دوكيه أن غالبية الإصابات وقعت في شوارع مانيلا. وغالباً ما تكون مفرقعات صغيرة غير قانونية تعرف باسم "بيكولو" وتأتي على شكل علبة عيدان ثقاب مسؤولة عن سقوط جرحى.