وقوع أول زلازل في العام الجديد

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في الوقت الذي استعد فيه الكنديون لاستقبال العام الجديد 2018، هز زلزال منطقة أونتاريو مساء أمس الأحد.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 3.1 درجة بمقياس ريختر، في 5.35 مساء 2.5 ميل جنوب شرق أونتاريو، وفقا للمسح الجيولوجي للولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من عدم وجود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، إلا أن الزلزال أثار حالة من الفزع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كندا.

وقالت لورا أسيفيدو في تغريدة بموقع "تويتر": "زلزال بمنزل والدي في أونتاريو! وهز البيت كله".

وغرد فرانك إم قائلا: "ما هي وسيلة إنهاء العام.. شعرت بزلزال هنا في أونتاريو".

وقال راي دانيال روديل: "لقد شعرت بالزلزال الذي وقع في أونتاريو وكان قوي".