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بالصورة - بوتين يفاجئ طفلا مريضا بهدية مميزة

31
DECEMBER
2017
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بعد علمه بمرض أحد الأطفال الروس وعدم قدرة الطفل على التواصل مع الآخرين بصورة مباشرة، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسعاد الصبي وإهدائه كمبيوترا شخصيا ليتواصل مع أصدقائه.

وبأمر من الرئيس، قام قسطنطين ميجونوف، نائب رئيس إقليم بريموريه الروسي، في 28 من الشهر الجاري، بزيارة الطفل المذكور في قريته بمنطقة خولارسكي وتفقد وضعه الصحي، وهنئه بعيد ميلاده الـ 13 وسلمه هدية من الرئيس بوتين.

وأكد المسؤول لوسائل الإعلام أن "هذه الهدية الرمزية ستفرح قلب الطفل الصغير وتساعده على التواصل مع الناس وخصوصا أن وضعه الصحي لا يسمح بذلك وعائلته المتواضعة الحال التي تنفق كل أموالها على معالجته وشراء الأدوية، لا تستطيع أن تؤمن له هذه الفرصة للتواصل، حتى أن أمه بعثت برسالة خاصة للرئيس أخبرته بها عن وضع طفلها المريض".
من جانبها علقت والدة الطفل بالقول: "وضع طفلي الصحي لا يسمح له بالخروج من المنزل أو التواصل مع الناس بصورة مباشرة، أو حتى رؤية الأصدقاء في المنزل خوفا من انتقال عدوى إليه وتفاقم حالته. فرصته الوحيدة في التواصل مع الناس هي عبر الشبكة العنكبوتية، وعندما علم بهدية الرئيس له وأن حلمه بامتلاك كمبيوتر شخصي قد تحقق، دمعت عيناه من الفرح، نحن ممتنون جدا لإسعاد طفلنا في هذه الفترة بالذات، وخصوصا قبل رأس السنة".

تجدر الإشارة إلى أن الطفل المذكور أصيب عام 2016 بالسرطان وأجريت له منذ ذلك الحين العديد من العمليات الجراحية، والعلاجات الكيميائية أضعفت مناعته بشكل كبير بشكل يمنعه من الاختلاط مع الآخرين خوفا من انتقال أي عدوى له.

 

 

روسيا اليوم
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