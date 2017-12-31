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بالفيديو - قاضي صدام يكشف للمرة الأولة أسباب التعجيل بإعدامه !

31
DECEMBER
2017
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كشف القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، الذي أشرف شخصيا على إعدام صدام حسين، كشف عن محاولات لتهريب صدام من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه.
وفي حوار حصري لقناة "RT"، قال حداد، في برنامج "قصارى القول"، الذي يقدمه الصحفي سلام مسافر، قال إنه سعى للتعجيل بإعدام صدام حسين بعد صدور حكم الإعدام، وقبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الكاريزما، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل البعثيين، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيرا إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام صدام.
كما أكد حداد أنه كانت هناك معلومات مؤكدة تثبت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يريد تهريب صدام.

وأضاف أنه تم التفطن لمحاولة تهريب أحد القادة الكبار في حزب البعث، مشيرا إلى أن أهل أحد الأشخاص في قطر اتفقوا مع آخرين لتهريبه مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أن المخطط فشل في آخر مرحلة بسبب عدم الاتفاق على المبلغ.

روسيا اليوم
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