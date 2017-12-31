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اليونان تسعى لإلغاء قرار منح اللجوء السياسي لطيار تركي

31
DECEMBER
2017
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 قالت الحكومة اليونانية إنها تقدمت بطلب إلى السلطات القضائية في البلاد لإلغاء قرار منح اللجوء السياسي لطيار عسكري تركي.

وطيار الهليكوبتر التركي هو أحد العسكريين الثمانية الذي فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو 2016 في تركيا.

وأعربت أنقرة عن غضبها الشديد وقالت إن قرار منح اللجوء سيؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن اليونان أثبتت مرة أخرى أنها تحمي مدبري الانقلاب وتحتضنهم.

وقضت لجنة يونانية مختصة بمنح اللجوء السياسي بعدم وجود أي أدلة تثبت تورط مساعد الطيار الذي فر مع سبعة من العسكريين الأتراك إلى اليونان بعد يوم واحد من الانقلاب.

وقالت إنه يتوقع ألا يخضع مساعد الطيار لمحاكمة عادلة في تركيا.

ويُحْتجز العسكريون السبعة الآخرون في انتظار البت في قرار طلبهم اللجوء إلى اليونان.

وفي كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة العليا في اليونان طلبا تركيا لتسليم العسكريين الثمانية.

وقالت الحكومة اليونانية إنها لا تدعم مدبري الانقلاب، مؤكدة استقلال قرارات سلطتها القضائية.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة رويترز إن العسكري الذي مُنح حق اللجوء سيطلق سراحه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، اليونان، وقال إنه لا يريد أن تصبح اليونان ملاذا لمدبري الانقلاب.

ايلاف
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