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هذا ما قاله نوري المالكي لـ«صدام» لحظة إعدامه..

31
DECEMBER
2017
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 قال الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي، السبت، انه طلب من الامريكان ابان فترة توليه رئاسة الحكومة عام 2006 تسليمها رئيس النظام السابق صدام حسين ليتم إعدامه بالعراق والا سيتم اخذه بالقوة منهم، مبينا ان الامريكان وافقوا على طلبه لأنهم يعرفون بانه يستطيع فعلها".

وأوضح المالكي خلال حديثه عن ذكرى اعدام صدام حسين في بيان، ان "صدام كان محجوزاً في السجون الامريكية وليس العراقية وبالتالي طلبت من الامريكان تسليمه ليتم اعدامه في العراق او سيقوم بتجهيز قوة ليتم اخذه من سجونهم بالقوة"، ألاتجاه برس.

وأضاف ان "الامريكان قالوا بان المالكي سيفعلها ويأخذه بالقوة لذلك قاموا بإعطائي صدام"، مبينا انه "الاهتمام بصدام لم يأتي لان شيء مهم لي فاسترجاعه لن يعيد الشهداء والمراجع الذي قام بإعدامهم ولكن كان من الضروري احضاره الى العراق ليحاسب على ما تسبب به من جرائم بحق الشعب العراقي".

وتابع "لم احضر لحظة اعدام صدام لأني لم اريد ان اشرفه بحضوري لكن عندما أصروا على ان اراه ذهبت لرؤيته وهو ينزل من سيارة الإسعاف ولحظة رؤيتي له قلت له: بماذا ينفعني اعدامك هل سيعيد لي الشهيد الصدر".

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