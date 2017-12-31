بلاغ كاذب أدّى إلى مقتل رجل أمام منزله

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سبوتنيك -

احتجزت الشرطة رجلا، 25 عاما، في لوس أنجلوس، أمس السبت، لصلته ببلاغ كاذب عبر الهاتف أسفر عن مقتل رجل أعزل أمام منزله في ولاية كانساس الأمريكية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قتل الرجل برصاص الشرطة، بعد الإبلاغ عن احتجاز رهائن داخل المنزل.

وقالت قناة "كيه.إيه.بي.سي" التلفزيونية إن اعتقال تيلر باريس جاء بعد مقتل رجل (28 عاما) كان واقفا عند مدخل منزله في مدينة ويتشيتا مساء يوم الخميس.

وذكر تروي ليفنجستون نائب قائد شرطة المدينة، أن الشرطة أطلقت النار على الرجل بعد دقائق من وصولها إلى منزله، استجابة لبلاغ كاذب.

ووصف ليفنجستون الحادث بأنه "مأساوي وغريب". وأضاف أن الشرطة لم تعثر على أي قتلى أو مصابين أو رهائن داخل المنزل.