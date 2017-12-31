الديوان الملكي الأردني يفند «أكاذيب» طالت أمراء

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فند الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أكاذيب تناقلتها مواقع إلكترونية، تسيء إلى عدد من الأمراء والأسرة الهاشمية، مشدداً على ملاحقة مروجي تلك الادعاءات التي تسعى إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.

وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان: «تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد».



وأكد البيان، أن الديوان الملكي الهاشمي سيلاحق قانونياً، «كل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته»، مشدداً على أن تلك الأكاذيب «لن تمر على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية».



وكان الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه إليهم رسائل شكر وتقدير بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، «حيث كانوا من خيرة ضباط الجيش العربي أوفياء مخلصين في خدمة الأردن وشعبه».