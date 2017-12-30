كوريا الشمالية "مصممة" على "التحدي النووي"

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قالت كوريا الشمالية، السبت، إنها لن تتخلى عن الأسلحة النووية، طالما أن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون "الابتزاز والمناورات العسكرية" على أعتابها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن البلاد اتخذت هذا الموقف المتكرر السبت، بينما كانت تستعرض أسلحة الدمار الشامل والاختبارات الصاروخية الرئيسية التي أجرتها هذا العام.

ونفذت بيونغيانغ أقوى تجربة نووية حتى الآن في سبتمبر، وأطلقت ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات في البحر في يوليو ونوفمبر، مما أثار مخاوف من أنها قد تكون أقرب من أي وقت مضى من الحصول على ترسانة نووية قادرة على استهداف الولايات المتحدة بشكل فاعل.

وقالت الوكالة إن "كيان الشمال (كوريا الشمالية) قوة لا تقهر ولا يمكن أن يتم تقويضها أو القضاء عليها".

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، في 29 نوفمبر 2017، أن بلاده أصبحت دولة نووية، بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الأمن فرض، الجمعة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وفيما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بتدمير كامل" لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغيانغ على أن على العالم الآن قبولها كدولة نووية.