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بوتين للأسد: روسيا ستواصل الدفاع عن سيادة سوريا

30
DECEMBER
2017
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أعلن الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار الأسد في تهنئة بالعام الجديد بأن روسيا ستستمر في دعم سوريا في الدفاع عن سيادتها.
وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدء الانسحاب من سوريا، لكنه قال إن بلاده ستبقى على قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية ومنشآتها البحرية في طرطوس "على نحو دائم".
وبدأ الجيش الروسي في 12 ديسمبر انسحابا جزئيا لقواته من سوريا، إثر إعلان بوتن أن مهمتهم "أنجزت بنجاح"، بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم النظام السوري.

وفي 11 ديسمبر، توقف الرئيس الروسي بشكل مفاجئ في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وذلك في أول زيارة منذ اندلاع النزاع السوري قبل 6 سنوات.

وأعلن من القاعدة، إلى جانب الرئيس السوري، سحب "قسم كبير" من القوات الروسية الموجودة في سوريا.

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