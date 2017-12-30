living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ظاهرة غريبة في السماء ليلة 2 كانون الثاني!

30
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيكون شهر كانون الثاني مميزاً جداً بالنسبة لمراقبي القمر: فالشهر الأول من سنة 2018 سيمر فيه بدران كاملان وخسوف قمري كامل أو ما يسمى "قمر الدم".
ما الذي يجب أن تنتظروه في هذا الشهر؟

سيكتمل البدر الأول في الليل من أول كانون الثاني إلى 2 كانون الثاني (بعد منتصف الليل) عند 11 درجة من برج السرطان. التأثير الفلكي لبدر كانون الثاني 2018 يأتي بشكل أساسي من تعارضه مع فينوس. هذا البدر سوف يسلط الضوء على الاختلافات على مستوى الحب والعاطفة اللتان يشعر بهما الأزواج والأحباء.

هذه الطاقة ستفتح الطريق أمام المشاعر، لكن لن يكون كل الناس بالضرورة مرتاحين مع هذا القدر من المشاعر الذي يطوف في الجو. هذا البدر يتصل بالمريخ، جوبيتر ونبتون في "الثلاثي المائي الكبير"، مستلهماً مشاعر الحب العميقة والحنان.

قابليتكم للأذى سوف تكون على المحك إذا كنتم من النوع الذي يحمل قلبه على كفه، لكن الجانب المظلم من برج العقرب في زحل قد يكبحكم قبل حتى أن تجدوا الشجاعة للتعبير عن قلبكم.

هذا البدر يوضح أسباب أكثر حالات سوء السلوك والجنوح التي ستشاهدونها في وسائل الإعلام. ما نعتقد أنه غزل أو مزاح قد يعتبره الشخص الآخر بمثابة تحرش أو اعتداء، وخصوصاً في حالة عدم وجود تكافؤ قوى.

المدخل إلى 11:11

نحن سندخل في سنة عالمية 11 (2018 =2+0+1+8=11)، الرقم 11 يعتبر في علم الأرقام الرقم الرئيسي أو الرقم السيد – إنها سنة سحرية، سنة فائقة السمو، سنة التعلم والنمو الأثيري.

كما أن الأول من كانون الثاني من سنة 2018 هو باب أو مدخل مفتوح إلى 11:11 (اليوم1، الشهر1 من السنة 11)- الرقم 11:11 هو مفتاح اليقظة الكونية المسجل في جيناتنا الوراثية DNA، ويذكّرنا بأن نور الخلق يكمن في داخلنا.

عند اكتمال البدر من هذه الليلة، سيكون القمر متموضعاً عند 11°38(11:11) من برج السرطان والشمس عند الدرجة 11°38(11:11) من برج العقرب. إذن، وبدون شك، طاقة الرقم 11 ستكون هي موضوع عام 2018 وستكون في أعلى درجات قوتها خلال ليلة البدر الأول من السنة.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout