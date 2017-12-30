جريمة تهز مصر .. قتلت جوزها بسبب «دجاجة»

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كثيرا ما تنشب الخلافات بين الزوجين على مصروفات المنزل، الأمر الذي قد يتسبب في غضب أحدهما من الآخر أو حتى مقاطعته له، ولكن تلك السيدة المصرية قررت أن تضع حدا لهذا الخلاف بأن تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين.

وتشاجر رجل مصري، يدعى “سمير”، ويعمل سائق تاكسي، مع زوجته “منى”، البالغة من العمر 54 عاما، بسبب أخذها 100 جنيه من أمواله لدفع ثمن دجاج كانت قد اشترته لإعداد للغداء.

ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الزوجين بسبب غضب الزوج من أخذ زوجته أموالا من محفظته دون إخباره، ليعتدي عليها بصفعها على وجهها، لتقوم الزوجة بعضه في يده دفاعا عن نفسها.

وأسرعت الزوجة بعد عضها لزوجها واستلت سكينا من داخل المطبخ، وطعنت الزوج 5 طعنات توفي على إثرها، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، ليتم إلقاء القبض على الزوجة والتي أقرت بجريمتها ليتم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.