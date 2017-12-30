كيف سيحتفل بوتين برأس السنة؟

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اعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بالعام الجديد كالعادة مع أقاربه وأصدقائه المقربين.

وقال بيسكوف: "عادة، إنه يحتفل في المنزل مع أقاربه وأصدقائه. إن العيد بالنسبة له عيد عائلي، باستثناء عندما يكون الأمر متعلقا بالعمل. سيحتفل كما جرت العادة كل عام"، مشيراً الى انه لا يستبعد امكانية أن يكون لدى الرئيس الروسي خطط وأعمال خلال العطلة الميلادية في روسيا.

وقال بيسكوف " لا يمكننا استبعاد أي شيء خصوصا أن الرئيس الروسي دائما على جهوزية عالية لأي أحداث قد تطرأ في روسيا والعالم".