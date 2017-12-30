بوتين يوقع “قانون السجن المؤبد لمجندي الإرهابيين”

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أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إدخال تعديلات على القانون الجنائي تقضي بتشديد عقوبة الجرائم الإرهابية وصولا إلى السجن مدى الحياة.

ونشر نص القانون على بوابة المعلومات القانونية الروسية الجمعة.

ويشدد القانون المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الإرهابية التالية “تمويل الإرهاب والتحريض على تنفيذ عمل إرهابي وتجنيد عناصر جدد في صفوف تنظيمات إرهابية أوأي نوع آخر من الإشراك في نشاط إرهابي”.

ويفرض القانون الجديد عقوبة على مجندي الإرهابيين تتراوح مدتها من 8 إلى 20 سنة، مع دفع غرامة من 300 ألف روبل إلى 700 ألف روبل، أو عقوبة مشددة بالسجن المؤبد.

وقبل إقرار هذا القانون كانت العقوبة القصوى لمجندي الإرهابيين السجن 10 سنوات.

إضافة إلى ذلك، يحدد القانون معنى مسطلح “الترويج للإرهاب” ويفرض عقوبة بدءا من دفع غرامة تتراوح من 300 ألف روبل إلى مليون روبل، ووصولا إلى السجن المؤبد.

ويعرّف القانون، عبارة “الترويج للإرهاب” بـ”النشاط المتعلق بنشر المواد والمعلومات الهادفة إلى تشكيل أيديولوجا الإرهاب لدى شخص ما والقناعة بجاذبيتها أو بلورة التصور عن إجازة القيام بالنشاط الإرهابي”.

وصرح أنردريه كليشاس، رئيس لجنة التشريعات الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي، للصحفيين اليوم: “أحد أهداف هذه التعديلات هو تشكيل الرأي العام السلبي تجاه أي نشاط يهدف إلى إعداد الهجمات الإرهابية، لأنه ليس أقل خطورة من العمل الإرهابي بالذات، في كثير من الحالات”.