مجلة فرنسية لا تعترف بإسرائيل وكوريا الشمالية!

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سحبت النسخة الأخيرة من مجلة "Youpi الفرنسية المخصصة للأطفال من المحلات، بعد اعتبارها إسرائيل وكوريا الشمالية "ليستا دولتين في الواقع".

وتضمنت منشورات المجلة "Youpi" لشهر يناير/كانون الثاني المقبل خريطة العالم، وجاء فيها: "نصنف هذه البلدان الـ197 دولة، مثل فرنسا وألمانيا والجزائر، وبلدان أخرى.. ولا تعترف جميع هذه الدول بدول مثل إسرائيل وكوريا الشمالية في الواقع".

وأثارت هذه العبارة انتقادات شديدة اللهجة من قبل إسرائيل والجالية اليهودية في فرنسا، وأعربت سفيرة تل أبيب لدى باريس إليزا بن نون عن صدمتها إزاء "تعليم الأطفال الأكاذيب التي لن تسفر إلا عن تأجيج معاداة السامية".