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بالفيديو: الكشف عن أخطر 7 أيام في 2018!

28
DECEMBER
2017
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"قتال وحرب عظيمة ومصير الأسد"

شاشة نيوز - وكالات - توقّعت خبيرة الأبراج المصريّة عبير فؤاد، أن يحمل عام 2018 حرباً "عظيمةً" بالمنطقة، متنبئةً بنشوب حرب ناحية إيران ومنطقة الخليج بتاريخ (١١ أغسطس ٢٠١٨) كما أن هذا اليوم يحمل ما أسمته بالـ"مخاطر" للرئيس السوريّ بشار الأسد.

وأضافت أنها تتوقع من خلال علم الأرقام والفلك وجود أيام هي الأخطر في عام 2018 وهي:

1- ٢٦ يناير ٢٠١٨: يدخل المريخ كوكب الحرب في برج القوس الناري ويظل به حتى ١٧ مارس ويثير في هذه الفترة حروبا ومعارك كبيرة.

2- ٣١ يناير ٢٠١٨: سيكون الخسوف الكلي للقمر وتحدث أقصى مواجهة بين الشمس في الدلو والقمر المكتمل في الأسد في تمام الساعة ٢:٢٧عصرا، وينبئ ذلك بقتال دامٍ في المناطق الصحراوية، خاصة في منطقة اليمن والمنطقة العربية وشبه جزيرة سيناء، وتصاب منطقة الشام ببلية شديدة، وفي مصر يجب تشديد الأمن والحراسة على الشخصيات العامة.

3- ١٥ فبراير ٢٠١٨: سيكون الكسوف الجزئي للشمس ويحدث أقصى اقتران بين الشمس والقمر الجديد عند درجة ٢٦ من برج الدلو في تمام الساعة ١٠:٠٧ مساءً، يوم يحمل مخاطر للشخصيات العامة من برج العقرب والأسد والثور والحوت والدلو.

4- ١٥ مايو ٢٠١٨: يقترن القمر الجديد مع الشمس عند درجة ٢٤ من برج الثور.. وهذا اليوم يحمل مخاطر لمواليد العقرب والأسد والدلو والثور. (العشرية الثالثة).

5- ١٣ يوليو ٢٠١٨: سيكون كسوف الشمس الجزئي ويحدث أقصى اقتران بين الشمس والقمر الجديد عند درجة ٢٠ من برج السرطان، وقد يحدث قتال شديد في قارة آسيا ناحية الهند وباكستان وقد تنشأ أيضا حرب مع الزنوج إما في أفريقيا أو في أمريكا.

6- ٢٨ يوليو ٢٠١٨: سيكون خسوف القمر وتحدث أقصى مواجهة بين الشمس في الأسد والقمر في الدلو، وينبئ ذلك بغزو مدينة شديدة والاستيلاء على كنوزها، وهو يوم يحمل مخاطر للشخصيات العامة من برج العذراء والعقرب والأسد والثور والحوت والدلو، خاصة (العشرية الأولى من هذه الأبراج).

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