بالتفاصيل :هكذا قُتل المحامي وعائلته ليلة عيد الميلاد

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لقي خمسة أشخاص حتفهم يوم الأحد إثر تحطم طائرة خاصة تعمل بمحركين عند إقلاعها في مطار صغير بولاية فلوريدا الأميركية.

وتحطمت الطائرة في ضباب كثيف صباح الأحد بالتوقيت المحلي، في قاعدة بارتو الجوية، حسب ما ذكر قائد الشرطة في مقاطعة بولك في بيان على صفحته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وذكر البيان: “لأسباب مجهولة، ولكن من المحتمل بسبب بالضباب، تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها”.

واشتعلت النيران في الطائرة طراز “سيسنا 340” بعد تحطمها.

وأضاف البيان أن الحادث كان “مأساة مروعة خاصة في ليلة عيد الميلاد” مقدماً خالص العزاء إلى أسر الضحايا.

وغرد قائد الشرطة في وقت سابق أن الطيار كان محامياً يبلغ من العمر70 عاماً، أما ركاب الطائرة فهم ابنتيه، وصهره، وصديقا للأسرة تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاماً.