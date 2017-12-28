living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل :هكذا قُتل المحامي وعائلته ليلة عيد الميلاد

28
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي خمسة أشخاص حتفهم يوم الأحد إثر تحطم طائرة خاصة تعمل بمحركين عند إقلاعها في مطار صغير بولاية فلوريدا الأميركية.
 
وتحطمت الطائرة في ضباب كثيف صباح الأحد بالتوقيت المحلي، في قاعدة بارتو الجوية، حسب ما ذكر قائد الشرطة في مقاطعة بولك في بيان على صفحته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.
 
وذكر البيان: “لأسباب مجهولة، ولكن من المحتمل بسبب بالضباب، تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها”.
 
واشتعلت النيران في الطائرة طراز “سيسنا 340” بعد تحطمها.
 
وأضاف البيان أن الحادث كان “مأساة مروعة خاصة في ليلة عيد الميلاد” مقدماً خالص العزاء إلى أسر الضحايا.
 
وغرد قائد الشرطة في وقت سابق أن الطيار كان محامياً يبلغ من العمر70 عاماً، أما ركاب الطائرة فهم ابنتيه، وصهره، وصديقا للأسرة تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاماً.
DPA
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout