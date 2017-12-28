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الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا على المملكة

28
DECEMBER
2017
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أعلن المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا ما مجموعه 83 صاروخا على الأراضي السعودية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "استهدفنا موقعا لتخزين الألغام على بعد 4 كم من حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن، إضافة إلى مستودع يحتوي على صواريخ (أرض–أرض) وصواريخ باليستية في صعدة".

وأشار المالكي في حديثه إلى أن "طائرات الأباتشي دمرت عربات عسكرية تتبع للحوثيين، وتم استهداف ثكنة حوثية على مقربه من حدود المملكة إلى جانب ضبط بعض الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون من إيران".

وتابع المالكي: "نؤكد استمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر المنافذ البحرية اليمنية، ونقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة للحوثيين".

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، قال المتحدث باسم التحالف: "سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني"، مشيرا إلى "إصدار 10 تصاريح لنقل المساعدات إلى الداخل اليمني عبر المنافذ البرية، كما توجهت 5 سفن إلى ميناء الحديدة تحمل الوقود هذا الأسبوع، إضافة إلى إسقاط مواد غذائية للمناطق المحاصرة في الداخل اليمني".

روسيا اليوم
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