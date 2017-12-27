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تساقط ثلوج زرقاء في روسيا رافقها تفجير إرهابي

27
DECEMBER
2017
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العربية.نت-

 

 لم يسقط الثلج أزرق اللون فقط، بل بنفسجي أيضا، وبسقوطه بهذين اللون في أحد أحياء "سانت بطرسبورغ" شعر سكان ثاني أكبر مدن روسيا بعد موسكو، بالتشاؤم وبالخوف والقلق، لذلك أسرع خبراء في إدارة الرقابة على الطبيعة بتحليل الظاهرة الغامضة، وفقا لما بثته وكالة "انترفاكس" للأنباء، مضيفة بخبرها الذي أطلعت عليه "العربية.نت" مترجما من موقعها، أن ما عثروا عليه يغطي رصيف أحد الشوارع وبعض المشاعات، هو ثلج يحمل ظلاً أزرق اللون فاتحا، أما الذي وجدوه قرب مبنى مهجور في حي آخر، فلونه بنفسجي بوضوح.

وظهور الثلج الملون، ليس ظاهرة نادرة في روسيا التي سبق وتساقطت فيها ثلوج سوداء وزرقاء في 2013 وبعدها بعامين أيضا، وقبلها سقطت في 2008 صفراء وحمراء، فقال العلماء حينها: "إن السبب يعود إلى رياح موسمية أقبلت بجسيمات صغيرة من النبات والرمال والغبار من سهول روسيا الجنوبية"

وهذه ليست أول مرة يسقط فيها الثلج ملونا في روسيا، ففي شتاء 2015 حاولت السلطات بمدينة "شيليابينسك" طمأنة سكانها بأنه لا سبب للذعر من ثلج تساقط أزرق اللون على المدينة الواقعة إلى الشرق من جبال "الأورال" والمعروفة بأنها "بوابة سيبيريا" في روسيا. لكن بعض الأشخاص الذين مشوا تحت الثلوج المنهمرة زرقاء اشتكوا من احتقان في الحلق وطعم حلاوة في أفواههم.

ولم يكن غريبا أن يقلق سكان المدينة التي ضربها في 2013 نيزك عنيف، طوى خبره العالم ذلك الوقت، من أشياء غريبة تسقط من الأعالي، ونقلت الوكالات يومها عن امرأة قولها: "ذاب الثلج ودخلت المياه الزرقاء إلى البيوت والمكاتب، وفي احدى المرات سقط علينا ثلج برتقالي، لكنا لم نشهد ثلجاً أزرق اللون من قبل" وفق تعبيرها.

ورجّحت شركة "فيتكس" المصنعة للمنتجات الغذائية، أن يكون اللون الأزرق ناتجاً عن مسحوق لتلوين البيض والحلوى، فقد سقط أحد المستوعبات عند فتحه، وتسرب المسحوق إلى نظام التهوئة وانتشر في الخارج ولوّن الثلج بالأزرق.
وربطوا بين الثلج الملون والتفجير الارهابي

وقبلها بأسبوعين، تعرضت مدينة "ساراتوف" الممتدة على ضفة نهر "الفولغا" لعاصفة ثلجية برتقالية اللون أيضا، لكن علماء الأرصاد الجوية عزوا السبب إلى إعصار مر فوق الصحراء الأفريقية الغربية وحمل الرمال عبر شبه جزيرة القرم وصولاً إلى الجنوب الروسي، مما أعطى الثلوج لوناً غير معتاد.

وفي إحدى المرات شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، ولا زالوا يدرسون الأسباب للآن. أما الثلج الذي تساقط أزرق اللون باليومين الماضيين في St Petersburg فربطه بعض السكان، حتى بتفجير عبوة ناسفة إرهابية بمركز للتسوق فيها الأربعاء.

الثلوج الغريبة الألوان في روسيا ليست دائماً "مسالمة" فقد ترافقها أخطار ومشاعر سلبية، بل ووسوسات لدى السكان، فقد شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، ولا زالوا يدرسون الأسباب للآن.

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