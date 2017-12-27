10 ملايين دولار لمن يحل لغز "أغرب سرقة فنية"

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عرض متحف أميركي، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد على التوصل إلى مسروقات فنية ثمينة فقدت قبل 27 عاما.

وتسلل لصان متنكران في زي الشرطة، سنة 1990، إلى متحف"إيزابيلا ستيوارت غاردنر"، في مدينة بوسطن، وسرقا منه قطعا فنية تبلغ قيمتها نحو نصف مليار دولار.

لكن عرض المكافأة متاح حتى الحادي والثلاثين من ديسبمبر فقط، وكان المبلغ المرصود أولا في مايو الماضي، 5 ملايين دولار.

وهاجم اللصان في 18 مارس 1990، حارسي المتحف وقاما بتقييدهما بعد ذلك، ثم تمكنا من سرقة 13 قطعة فنية، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، عام 2013، إنه تمكن من تحديد هوية اللصين المشتبه فيهما، لكنهما فارقا الحياة، وهو ما جعل السرقة تبقى لغزا محيرا إلى يومنا هذا، إذ لم يتم العثور أبدا على المسروقات الثمينة.