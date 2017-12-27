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لماذا اقالت الأمم المتحدة 131 موظفا؟

27
DECEMBER
2017
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بعد قرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار في السنة المالية المقبلة، أعلنت المنظمة العالمية أنها ألغت 131 وظيفة بهدف التوفير.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر عنه أمس تعليقا على ميزانية المنظمة للسنة المالية 2018-2019 والتي تم تبنيها الأحد الماضي، أن المنظمة قررت إلغاء 131 وظيفة مقارنة مع العام المنتهي، لينخفض عددها الإجمالي بذلك إلى 9959 وظيفة.
 
وذكر البيان أن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018-2019 (بمبلغ 5.397 مليار دولار) تقل بـ5% عما كانت عليه في عام 2016-2017، وأقل مما كان متوقعا، وذلك يقضي بتقليصات في معظم الوكالات والمكاتب الأممية، بما في ذلك البعثات الخاصة.
 
وأشار البيان إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على مقترح الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بشأن الانتقال من ميزانية لفترة عام واحد، بدلا عن عامين، في نمط الاختبار، اعتبارا من عام 2020.
 
تجدر الإشارة إلى أن مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن واشنطن، أكبر ممول للمنظمة، قررت تقليص ميزانيتها بمبلغ 285 مليون دولار.
 
وقالت هايلي إن الجميع يعرفون عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة، مشددة على أن واشنطن لن تسمح للمنظمة بالتمتع بسخاء الشعب الأميركي.
 
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