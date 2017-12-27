رادار روسي يحول الطائرات الأمريكية الشبحية إلى "سوق الخردة"

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تستخدم روسيا نظاماً فعالاً لمقاومة الطائرات الشبحية "ستيلث" المعادية.

ويشار إلى أن هذا النظام الذي يعتمد على جهاز الرادار المعروف باسم "سترونا 1"، يستطيع أن يجعل طائرات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة الخفية (ستيلث)، خردة.

ويتميز رادار "سترونا 1" بوجود مرسل ومستقبل الإشارات في مكانين مختلفين ما يتيح له رصد الطائرات القادرة على التخفي.

وتقدر الإشارات الكاشفة التي يبثها "سترونا 1" على اختراق وسائط حماية الطائرات من الرادار الكاشف.

ويستهلك "سترونا 1" القليل من الطاقة وهو ما يجعله محصنا ضد الأسلحة المضادة للرادارات.

ووفق موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي فإن رادار "سترونا 1" لا يمثل حلا شاملا لمشكلة اكتشاف الطائرات "غير المرئية"، لكنه يشكل خطرا كبيرا على طيران حلف شمال الأطلسي، إذ أنه يستطيع تزويد "العدو" بمعلومات هامة عن مكان وجود الطائرات الشبحية وتحركاتها.

-سبوتنيك-