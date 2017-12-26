living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علماء يكشفون لماذا تأخذنا بعض الروائح إلى الماضي

26
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


سليمان الطريري-


بعض الأفراد يشعرون بفقدان شركائهم عندما يشمون عطوراً كانوا يستخدمونها، وآخرون يتذكرون أكل أمهاتهم عندما يدخلون الى مطعم ويشمون طعاماً مشابهاً لما كانت تطبخه الأم، فكيف يمكن تفسير الذكريات والحنين الى الروائح؟

قامت عالمتا الأعصاب كريستينا ستروتش و دينيز مانهان فوغان من جامعة روهربوخوم في ألمانيا ببحث لمعرفة أي منطقة في الدماغ هي المسؤولة عن تخزين الروائح كذكريات طويلة الأمد.

ولاحظتا من خلال البحث وجود القشرة الكمثرية، وهي جزء من الدماغ الشمي، تشارك في عملية حفظ الذكريات.

وتقول الدكتورة ستروتش، "من المعروف أن القشرة الكمثرية قادرة على تخزين ذكريات الشم بشكل موقت، أردنا معرفة ما إذا كان ذلك ينطبق على الذكريات طويلة الأمد أيضا".

ومع ذلك، فإن العلماء بحاجة الى معرفة التعليمات التي تجعل الذكريات تحفظ، لذلك حاولوا معرفة ما إذا كانت القشرة الكمثرية بحاجة لتعليمات لكي تخزن الذكريات طويلة الأمد.

ورأى العلماء أن هنالك حاجة لإشارة من منطقة الدماغ العليا لخلق ذكريات طويلة الأمد، ووجدوا كذلك أن منطقة الدماغ العليا المعروفة باسم القشرة الجبهِية المدارية هي المسؤولة عن التمييز في التجارب الحسية (الحواس).

تقول الدكتورة ستروتش، "تظهر دراستنا أن القشرة الكمثرية هي في الواقع قادرة على أن تكون بمثابة أرشيف للذكريات على المدى الطويل، ولكنها تحتاج إلى تعليمات من القشرة المدارية الجبهية - منطقة أعلى الدماغ - توجه إلى أن الحدث هو أن يتم تخزينها على أنها ذاكرة طويلة الأجل".

ايلاف
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout