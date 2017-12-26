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هذا الرجل خدع أكثر من 40 ألف شخص ليلة الميلاد.. شاهدوا ماذا فعل!

26
DECEMBER
2017
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خدع متطفل بريطاني أكثر من 40 ألف شخص بمشاهد عبثية ليلة الميلاد بثها على "يوتوب"، وجلس بصمت طوال 10 ساعات من البث الممل.
 
ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، فقد استمر بث الفيديو حوالي 10 ساعات، وظل عشرات الآلاف من المشاهدين يتابعونه رغم عدم احتوائه على أي فائدة.
 
ولم تتخلل الفيديو السخيف الذي سجله جيف كابلان، أي أحداث على الإطلاق، إلا إسقاط المصمم المتعجرف الميكروفون من يده على الأرض، أو تصحيح وضعية نظاراته على وجهه السمج، وردّه على مكالمة هاتفية، وهو جالس أمام مدفأة تلتهم الحطب فيما يضيع أوقات الناس ويصرف انتباههم عبثا لعد ساعات.
 
وبعد 10 ساعات من الملل أبلغ المصمم مشاهديه أنه مستعد للقيام بفعله هذا الممل كل يوم.
 
وما يثير الدهشة أكثر من تصرفات هذا المصمم وعبثه الفوضوي بأوقات الناس، هو عدم ندم معظم المشاهدين على إهدار وقتهم عبثا، في مشاهدة هذا البث العبثي.
 
وقال أحد الحضور ساخرا من نفسه: "أفضل نهاية لمزاج عام 2017: جيف كابلان، يحدق في الفراغ، ويتأمل في أسئلة غير معروفة في صمت أمام جمهور من 40،000 شخص، وكل هذا عشية عيد الميلاد المجيد".
 
وعزّت متابعة أخرى نفسها بالقول: "أعتقد جديا أنني، بعد أن قضيت اليوم ثلاث ساعات في النظر في كيفية جلوس جيف كابلان على كرسي دون أن يفعل شيئا، أصبحت لا أسف على شيء على الإطلاق".
 
(روسيا اليوم)
 
 
 
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