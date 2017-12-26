ضحايا في حريق هائل ببرج سكني في نيويورك

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أعلنت سلطات مدينة نيويورك، أن شخصا قتل فيما أصيب عمال إطفاء في الحريق الذي شب في وقت مبكر الاثنين في الطابق 35 من برج مكون 36 طابقا في الشارع 56 قرب الجادة السابعة.

وقال الناطق باسم إدارة الإطفاء مايكل باريللا، إن قوة الرياح إضافة إلى المصاعد المعطلة أعاقت جهود عمال الإطفاء وأخرت صعودهم. وأضاف أن عاملي الإطفاء المصابين تلقوا علاجهما في المستشفيات من إصابات غير خطيرة.

وشب الحريق صباحا وشارك ما يزيد على مائة عامل إطفاء قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

قال باريلا إن الحريق تم احتوائه في شقة واحدة. لا يزال سببه قيد التحقيق.