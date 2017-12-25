طيار تونسي يرفض قيادة الرحلات من وإلى الإمارات!

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رفض الطيّار التونسي في الخطوط اليابانية أكرم النويشي "قيادة الرحلات من وإلى الإمارات"، على خلفية منع الأخيرة التونسيات من استقلال طائراتها باتجاه الإمارات.

وقال النويشي في حوار على إذاعة "شمس أف أم" التونسية: "الشركة اليابانية التي أعمل فيها عبرت عن دعمها للقرار الذي اتخذته بهذا الشأن".

وأكد الطيار التونسي أن تراجعه عن هذا القرار، سيكون فقط عندما "يحترم الإماراتيون أنفسهم ويعرفون حجم الشعب التونسي".

وأضاف النويشي: "القرار الذي اتخذته الإمارات همجي ومهزلة مرفوضة وهو قرار متسرع يعكس سياسة هذه الدولة".

من جانبه اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تعليقه على قرار الطيار التونسي أكرم النويشي، الامتناع عن قيادة وترأس الرحلات من وإلى الإمارات، بأنه "شأن يعنيه".

وصرح الجهيناوي لراديو "شمس أف أم" الاثنين: "بارك الله فيه أخذ موقفا وطنيا وكمواطن تونسي هذا يشرفه".

يذكر أن أكرم النويشي طيار تونسي انتدبته شركة الخطوط الجوية اليابانية "Japan Airlines" لقيادة طائراتها وتأمين رحلاتها، وهو أول طيار تونسي وعربي تنتدبه هذه الشركة العالمية.

وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، تلقيها إشعارا من شركة "طيران الإمارات" بمنع التونسيات من استقلال طائراتها في اتجاه الإمارات، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ محدد لهذه الإجراءات.

وأثارت مسألة حظر سفر التونسيات على متن رحلات "طيران الإمارات" باتجاه دبي، موجة غضب واستياء كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق.

وردت السلطات التونسية بدورها على الإجراء الإماراتي، بإصدارها قرارا أمس الأحد يقضي بمنع هبوط طائرات شركة "طيران الإمارات" في جميع المطارات التونسية، وأعلنت الشركة بدورها تعليق رحلاتها إلى تونس على إثر ذلك.