مفاجآت وتفاصيل جديدة... هكذا قتل علي عبد الله صالح

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أعلن عضو مجلس الشورى اليمني، اللواء عبد الواحد هزام الدعام، أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لم يقتل داخل سيارته أثناء محاولته الهرب، وإنما في منزله.

وأضاف الدعام، أن جماعة "أنصار الله" دخلوا منزل صالح طالبي التفاوض، إلا أنهم قتلوه في نهاية المطاف، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

كما أعلن الدعام أن قطر كانت لها يد في مقتل صالح، حيث هي من قامت بتمويل الفعلة، مؤكدا أن معالم وجهه وعدم تناثر الدماء على جثمانه وقت تصويره يكشف أنه قتل داخل منزله.

وقال عضو مجلس الشورى اليمني، إن صالح رفض عرضا قطريا للتصالح مع جماعة "أنصار الله"، وجاء قتل صالح بسبب رفضه عرض الدوحة وساطة قام برفضها.

(سبوتنيك)