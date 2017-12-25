شرطي أميركي يقتل طفلا عشية عيد الميلاد في تكساس

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أفادت صحيفة The Telegraph، بأن شرطياً أميركياً، قتل بالخطأ، طفلا عمره 6 سنوات، في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة، أن المأساة حدثت أثناء مطاردة الشرطة لمجرم حاول الاختباء في منزل متنقل كان الطفل داخله.



ووفقاً لمدير الشرطة المحلية، خافيير سالازار، فإن المجرم وقف عند الشرفة وفتح النار على الشرطي، قبل أن يبادر الأخير بقتله.



وأشار المسؤول، إلى أن إحدى الأعيرة النارية اخترقت جدار المنزل وأصابت الطفل، وفارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.



وذكرت The Telegraph أنه نتيجة للحداث، فقد تم تعليق عمل أربعة من رجال الشرطة شاركوا في تبادل إطلاق النار مع المجرم. وتجري التحقيق معهم.