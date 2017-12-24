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40 مليون دولار كلفة الإقامة لمدة أسبوع - روسيا تخطط لبناء فندق فضائي

24
DECEMBER
2017
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موسكو: تريد وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إعادة إحياء خطط لبناء فندق 5 نجوم على متن محطة الفضاء الدولية من أجل سياحة الأثرياء.

وسيحتوي الجناح الجديد "الفاخر" الخاص بروسيا على أربع كابينات خاصة، تبلغ مساحتها مترين مكعبين لكل منها، مع العديد من الإمكانيات التي تسهل على المسافرين النظر على الأرض من ارتفاع مذهل يبلغ 400 ميل.

وسيحتوي الفندق على ردهة وصالة للتمارين الرياضية و إنترنت، بحسب المخطط الذي اطلع عليه موقع بوبيولار ميكانيك.

وستكون الكبائن مزودة مع نافذة قياسها 16 بوصة تسمح لسياح الفضاء الاستمتاع بالمشهد الخلاب للكون، كما ستوفر وكالة الفضاء الروسية اثنين من خدمات النظافة والرعاية الطبية.

وهناك خدمات أخرى إضافية سيتم توفيرها للسياح، مثل السير في الفضاء بمساعدة رواد محترفين للمشاركة في القيام ببعض المهمات.

وتقدر تكلفة الفندق المقترح ما يصل إلى 500 مليون دولار، وسيتم تمويله عبر استثمارات خاصة وحكومية.

وستكلف الإقامة بالنسبة للشخص الواحد حوالي 40 مليون دولار لمدة أسبوع أو أسبوعين.

كما سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار لأولئك الذين يرغبون في البقاء حتى شهر، والمشاركة في مسيرة فضائية.

روسيا اليوم
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