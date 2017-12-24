رصد ظاهرة شاذة في نجم عملاق

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رصدت مجموعة فلكية دولية خلايا شاذة للتوصيل الحراري على العملاق الأحمر "π1 Gruis" الذي يبعد عن الأرض 530 سنة ضوئية.

ويشير موقع "EurekAlert" إلى أن حجم هذه الفقاعات الناتجة عن تسخين البلازما يصل إلى 120 مليون كيلومتر، ما يعادل أربعة أضعاف قطر النجم نفسه.

ودرس العلماء تفاصيل سطح العملاق الأحمر بواسطة الأشعة تحت الحمراء باستخدام "Telescope Very Larg" في تشيلي، واكتشفوا أن هذه المكورات أكبر من مثيلاتها الشمسية بآلاف المرات .

كما يعتقد العلماء أن سبب ذلك يعود إلى أن كتلة العملاق الأحمر "π1 Gruis" أكبر من كتلة الشمس بـ 1.5 مرة فقط، في حين قطره أكبر من قطر الشمس بـ 700 مرة.

وينشأ العملاق الأحمر عندما يحترق الهيدروجين تدريجيا في نجم بكتلة منخفضة، فيبدأ بالتقلص. وفي النتيجة تسخن نواته وتبدأ عملية اندماج ذرات الهيليوم بعناصر أثقل مثل الكربون والأوكسيجين، ثم يتخلص النجم من الطبقة الخارجية ويصبح قزما أبيض.