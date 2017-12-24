كوريا الشمالية: - سنقضي على التهديد الأميركي

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أكّدت وزارة خارجية كوريا الشمالية، “أنّنا سنواصل تعزيز وسائل الردع النووي، من أجل القضاء تماماً على التهديد النووي والإبتزاز والأعمال العدائية الأميركية، ومن أجل تكوين توازن قوى مع الولايات المتحدة الأميركية”.وأشارت الوزراة في بيان، إلى أنّه “إذا كانت الولايات المتحدة ترغب بالعيش في أمان، فيجب عليها وقف انتهاج سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية، ويجب أن تتعلّم التعايش مع دولة تملك الأسلحة النووية، وعليها أن تستيقظ من حلم ترى فيه كيف تتخلّى بلادنا عن تطوير وتحسين جميع أنواع الأسلحة الثقيلة”.ولفتت إلى أنّ “واشنطن مرتعبة من نجاح كوريا الشمالية في تنفيذ المهمّات التاريخية العظيمة المتعلّقة ببناء القوة النووية، وهو ما يجعلها تفقد التوازن أكثر فأكثر وتفرض علينا عقوبات صارمة وضغوط لم يسبق لها مثيل”، مشدّدةً على أنّ “بيونغ يانغ لا تعترف بقرار مجلس الأمن الدولي، وتعتبره عملاً عدائيّاً وبمثابة الإنتهاك الجسيم الفظّ على سيادتها”.