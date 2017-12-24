living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيكي هايلي تقع في فخ روسي

24
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمكن الروسيان فوفان و لكسوس المشهوران بـ”prank call” (الاتصالات المزعجة) من الوصول إلى مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والإيقاع بها. وبثت قناة “روسيا 24” تسجيلا صوتيا لاتصال المخادعين بهايلي بصفة رئيس الوزراء البولندي.


ولم تتمكن هايلي من ملاحظة الخدعة حتى بعد أن طلب منتحل شخصية رئيس الوزراء البولندي، منها التعليق على الوضع في دولة وهمية غير موجودة على خارطة العالم.

المخادع: “..سعيد جدا.. شيء آخر يهمني هو بينومو. الدولة التي ليست ببعيدة من فيتنام، جنوب الصين. هل تعرفين بينومو؟
هايلي: بالطبع بالطبع

المخادع: هم يريدون الاستقلال
هايلي: هذا صحيح

المخادع: كان لديهم انتخابات، ونحن نفترض أن روسيا قد تدخلت هناك
هايلي: نعم، بالطبع، بالتأكيد

المخادع: والآن بينومو تزيد من تفاقم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي
هايلي: نحن حذرون من هذا ونحن نراقب عن كثب الوضع. وأعتقد أننا سنواصل مراقبة ما نقوم به في المسائل المتصلة ببحر الصين الجنوبي.

المخادع: نعم، هذا صحيح. ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يخص بيمونو؟
هايلي: سأعرف ما هو موقف الولايات المتحدة الحقيقي حول هذا الشأن وسوف أعود إليك بالجواب، حول ماذا يجب فعله أو ما الذي كان ينبغي أن يفعل.

وتشير قناة “روسيا 24” إلى أن هايلي لم تلاحظ أنها لا تتحدث مع رئيس الوزراء البولندي الحقيقي، حتى بعد ما سألها المخادع عن كيفن سباسي (ممثل أميركي مشهور ومتهم بالتحرش الجنسي) وبترو بوروشينكو (الرئيس الأوكراني).

المخادع: أود أن أختتم حديثنا بشيء بعيد عن السياسة.. هل قرأت اليوم مقابلة السيد بوروشينكو الصادمة؟
هايلي: لا، لكنني سأتعرف عليها أنا بحاجة لقراءتها.

المخادع: هو (الرئيس الأوكراني) قال إن كيفن سباسي زار أوكرانيا في عام 2015
هايلي: نعم، هذا مضحك.

المخادع: وخلال العشاء بدأ (سباسي) بلمس الرئيس، ووضع يده على ركبته.
هايلي: ما هذا!!!

المخادع: نعم، هذا ببساطة جنون
هايلي: هذا مضحك جدا. أنا بالتأكيد سوف أحصل على هذه المقابلة لأطلع عليها.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout