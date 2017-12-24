نيكي هايلي تقع في فخ روسي

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تمكن الروسيان فوفان و لكسوس المشهوران بـ”prank call” (الاتصالات المزعجة) من الوصول إلى مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والإيقاع بها. وبثت قناة “روسيا 24” تسجيلا صوتيا لاتصال المخادعين بهايلي بصفة رئيس الوزراء البولندي.



ولم تتمكن هايلي من ملاحظة الخدعة حتى بعد أن طلب منتحل شخصية رئيس الوزراء البولندي، منها التعليق على الوضع في دولة وهمية غير موجودة على خارطة العالم.

المخادع: “..سعيد جدا.. شيء آخر يهمني هو بينومو. الدولة التي ليست ببعيدة من فيتنام، جنوب الصين. هل تعرفين بينومو؟

هايلي: بالطبع بالطبع

المخادع: هم يريدون الاستقلال

هايلي: هذا صحيح

المخادع: كان لديهم انتخابات، ونحن نفترض أن روسيا قد تدخلت هناك

هايلي: نعم، بالطبع، بالتأكيد

المخادع: والآن بينومو تزيد من تفاقم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي

هايلي: نحن حذرون من هذا ونحن نراقب عن كثب الوضع. وأعتقد أننا سنواصل مراقبة ما نقوم به في المسائل المتصلة ببحر الصين الجنوبي.

المخادع: نعم، هذا صحيح. ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يخص بيمونو؟

هايلي: سأعرف ما هو موقف الولايات المتحدة الحقيقي حول هذا الشأن وسوف أعود إليك بالجواب، حول ماذا يجب فعله أو ما الذي كان ينبغي أن يفعل.

وتشير قناة “روسيا 24” إلى أن هايلي لم تلاحظ أنها لا تتحدث مع رئيس الوزراء البولندي الحقيقي، حتى بعد ما سألها المخادع عن كيفن سباسي (ممثل أميركي مشهور ومتهم بالتحرش الجنسي) وبترو بوروشينكو (الرئيس الأوكراني).

المخادع: أود أن أختتم حديثنا بشيء بعيد عن السياسة.. هل قرأت اليوم مقابلة السيد بوروشينكو الصادمة؟

هايلي: لا، لكنني سأتعرف عليها أنا بحاجة لقراءتها.

المخادع: هو (الرئيس الأوكراني) قال إن كيفن سباسي زار أوكرانيا في عام 2015

هايلي: نعم، هذا مضحك.

المخادع: وخلال العشاء بدأ (سباسي) بلمس الرئيس، ووضع يده على ركبته.

هايلي: ما هذا!!!

المخادع: نعم، هذا ببساطة جنون

هايلي: هذا مضحك جدا. أنا بالتأكيد سوف أحصل على هذه المقابلة لأطلع عليها.