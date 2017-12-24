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قتلى بتصادم مركبين في ثاني أكبر بحيرة عذبة بالعالم

24
DECEMBER
2017
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لقي 13 شخصا مصرعهم وفقد 9 آخرون في تصادم مركبين في المياه التنزانية في بحيرة تنجانيقا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس، السبت.
وقال أمانييل سيكولو، المسؤول البحري الإقليمي، إن "الحادث وقع فجر الجمعة. مركب يقل 135 راكبا اصطدم بمركب يقل 63 راكبا". ولم يتضح سبب التصادم حتى الآن.

وأكد سيكولو انتشال عدد من الركاب من المياه، لكن تسعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. وأشار إلى أن الجثث الثلاث عشرة المنتشلة تعود لركاب كان يقلهم المركب الأكبر.

وبحيرة تنجانيقا هي ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم، وتتقاسمها أربع دول هي: تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وزامبيا.

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