بريطانيا: الموقف الروسي من الأسد عادل

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إعتبر وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون أنّ رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة سينعكس إيجاباً على البلد، لافتاً الى أنّ إبقاء روسيا للأسد في السلطة موقف عادل.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن جونسون قوله، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" بثت اليوم السبت: "إنّنا لا نتفق مع بعضنا البعض بخصوص بشار الأسد، ولدى روسيا رأيها إزاء موقعه، لا أعتقد أنّ ذلك يعني دعماً غير مشروط، لكنّ روسيا أبقته في السلطة".



وأضاف: "إن ذلك يبدو أمرا عادلا، فليكن الأمر كذلك، إنه خياركم"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّه كان من الأفضل استقالة الأسد.



وأشار جونسون إلى أنّه من الضروري تحسين مستوى المعيشة للشعب السوري.



وفي الشأن الإيراني، أكد أنّ الاتفاق النووي الإيراني لا يزال "حياً"، لكنّه يحتاج إلى دعم.



واوضح جونسون أنّ روسيا وبريطانيا يمكن أن تتعاونا في عدد من القضايا الجادة، ومن بينها إتفاق إيران النووي لكي "يكتسب معنى".