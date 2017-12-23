وزارة العدل الأمريكية : - FBI أحبط 723 مخططا إرهابيا على الاراضي الامريكية

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفدرالي ("FBI") تمكنت في عام 2017 من إحباط 723 مخططا إرهابيا في أراضي الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير للمفتش العام لوزارة العدل نشر الجمعة أن هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لـ "FBI" تمكنت من إحباط 723 هجوما إرهابيا مقارنة بإحباط 460 محاولة في عام 2016 الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نفقات مكتب التحقيقات في هذا المجال بلغت في عام 2017 المالي (الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي) 5.4 مليارات دولار، علاوة على ذلك، أحبط موظفو المكتب "262 من الأخطار السيبرانية"، وهي تشمل محاولات مجرمين اختراق شبكات أجهزة إلكترونية بأهداف إجرامية أو من أجل تقويض الأمن الوطني. وأشار التقرير إلى أن FBI أنفق 3.5 مليار دولار على مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان، فقد تمكن المكتب من القضاء على 20 تنظيما إجراميا في مجال تهريب المخدرات وكذلك 178 عصابة إجرامية.

وبشكل عام خصص الكونغرس الأمريكي لعمل مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي يعمل فيه 38.3 ألف موظف، في عام 2017 الماضي 12.5 مليار دولار.