قتلت صديقها للحصول على أكبر عدد من المشاهدات على يوتيوب!

A + A -

أفاد موقع "Star Tribune" الإخباري بأن محكمة في ولاية مينيسوتا الأميركية أمرت بسجن شابة قتلت صديقها لتصوير مقطع أرادت بثه على اليوتيوب.

وفي تفاصيل الحادثة قال الموقع: "وقعت الجريمة عندما أرادت الشابة الأميركية موناليزا بيريز وصديقها بيدرو رويز تصوير فيديو في غاية الخطورة لبثه على موقع يوتيوب، لجلب أكبر عدد من المشاهدات.

وقرر الشابان اختبار قدرة كتاب على صد رصاصة أُطلِقَت من مسدس عن مسافة قريبة. وعند تصوير المقطع أمسك الشاب كتاباً وقرَّبه من صدره لتطلق الفتاة عياراً نارياً من مسدس Desert Eagle باتجاهه من مسافة نصف متر، فاخترقت الرصاصة الكتاب وأردت الشاب.

وأثناء التحقيق مع الفتاة، اعترفت بمسؤوليتها عن الحادثة، لكنها أكدت في ما بعد للمحكمة أن فكرة تصوير الفيديو كانت لصديقها، لتأمر المحكمة بدورها بسجن الفتاة لمدة 6 أشهر، مع إبقائها تحت مراقبة الشرطة لمدة 10 سنوات.