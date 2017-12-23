رفضت الزواج منه فأحرقها بالوقود

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أغرقت فتاة في الوقود وأحرقت حتى الموت بعد أن رفضت اقتراح الزواج من رجل يطاردها، وفق ما ذكر موقع “ميرور” البريطاني.



كانت سانديا راني في طريقها عودتها من العمل حين اعترضها رجل يدعى كارثيك فانغا (25 سنة)، ولحق بها على دراجته النارية. وطالب بمعرفة سبب رفضها لاقتراح الزواج، لكنّها لم تستجب له، فسحب زجاجة كيروزين من قميصه وأغرقها بالوقود وأشعل النيران فيها.



وقال شاهد عيان: “وقع الحادث بلمح البصر. قبل أن ندرك ما يحدث، كانت النيران تلتهم جسد الفتاة”.



هرع المارة محاولين إخماد النيران، في حين كانت الفتاة تركض في شارع حيدر أباد في الهند وتصرخ. وقد نقلت على الفور إلى المستشفى.

عانت الفتاة أكثر من 60% من الحروق وتوفيت في المستشفى.



وذكرت الشرطة:”عمل كارثيك في الشركة نفسها التي تعمل فيها سانديا، وحين عرض عليها الزواج رفضت. ورغم أنّه ترك العمل، ظلّ يلاحقها ويضايقها ويضغط عليها حتى نفّذ جريمته”. وقد احتجزت الشرطة كارثيك إلى حين الانتهاء من التحقيق.