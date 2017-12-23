FBI تعتقل مؤيداً لداعش حضّر لهجوم في عيد الميلاد

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أفادت قناة NBC الأميركية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “FBI” اعتقل مشتبهاً به في التحضير لهجوم إرهابي خلال عيد الميلاد في مدينة سان فرانسيسكو، مستلهماً من تنظيم داعش.



ووفقا للقناة، فإن المعتقل رجل يبلغ من العمر 39 عاما ويتهم بتقديم “مساعدات مادية وموارد أخرى” للتنظيم، بالإضافة إلى أن المشتبه به أبلغ الإرهابيين بمعلومات عن أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.



وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أن المشتبه يتبنى ما يطلق عليه بـ”الإسلام الراديكالي”، مؤكدة أنه نشر رسائل لدعم الإرهاب من خلال شبكات التواصل الاجتماعية.