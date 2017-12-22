أسوأ كلمات المرور لعام 2017... لا تعتمدوا لحساباتكم

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لها - أعلن موقع "SplashData" عن أسوأ كلمات السر لعام 2017، بعد تسريب أكثر من 5 مليون كلمة مرور خلال العام المنصرم، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكشف التقرير أنّ الكلمتين " password و 123456"، لا تزالان الأسوأ والاقل فعالية، لتحتلّ كلمة "qwerty" المرتبة الرابعة، و"admin" المرتبة الـ11.

أمّا المرتبة الـ14 فاحتّلتها كلمة"login" ، لتنهال بعدها لائحة بكلمات مرور سيئة كـ" starwarsو trustno1 والأسماء الأولى، والسيارات والهوايات".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة SplashData مورغان سلين، أنّ "القراصنة يلجأون الى مصطلحات شائعة لمحاولة اختراق الحسابات، لذلك اعتبرت هذه الكلمات غير فعّالة وسيئة".