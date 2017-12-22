أستراليا: سننهي الضربات الجوية ضد داعش في العراق وسوريا

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أعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريز باين، أن “بلادها ستنهي الضربات الجوية ضد تنظيم “داعش” الارهابي في العراق وسوريا وتعيد طائراتها من طراز “سوبر هورنيت” بعد مشاركتها لمدة ثلاث سنوات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

وأوضحت باين، في تصريح لها، أن “القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على تنيظم “داعش” الارهابي”، لافتة الى أنه “بعد مناقشات مع العراق ومع الدول أعضاء التحالف الدولي قررت الحكومة الاسترالية أننا سنعيد من الشرق الأوسط إلى الوطن طائراتنا الست من طراز سوبر هورنيت”.وذكرت أن “المهمة كانت طويلة وشاقة، قدم كل أفرادنا مساهمة استثنائية”، موضحة أن “عمليات استراليا في المنطقة ستستمر وإن 80 فردا يشاركون في مجموعة العمليات الخاصة بالعراق ويشمل ذلك قوات خاصة استرالية سيواصلون مهمتهم”.وتجدر الاشارة الى أن استراليا تشارك في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد “داعش” في الشرق الأوسط منذ عام 2014″.