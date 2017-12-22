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كيم جونغ: نشكل تهديدا نوويا جوهريا لواشنطن

22
DECEMBER
2017
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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده أصبحت دولة استراتيجية قادرة على تشكيل تهديد نووي "جوهري" للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، في بيان صدر باللغة الإنجليزية، إن كيم: "أكد على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر كيان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي برزت سريعا كدولة استراتيجية قادرة على تشكيل تهديد نووي جوهري للولايات المتحدة".

وزعم الزعيم الكوري الشمالي، أن القوة النووية السريعة لتطور لبلاده تشكل "نفوذا كبيرا" على المجتمع الدولي. وأضاف: "على الرغم من أن التحديات الخطيرة التي تواجهنا لا يمكن التغاضي عنها، فإننا لا نشعر بخيبة أمل ولا نخاف منهم، ولكننا متفائلون بشأن تقدم ثورتنا في ظل هذا الوضع".

وتأتي تصريحات كيم في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الشمالية الشهر الماضي، أنها أكملت تسليحها النووي، بعد إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، تدعى أنه يمكن أن يضع البر الرئيسي للولايات المتحدة في نطاقه.

من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بالاهتمام" بتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، حيث كشف النقاب عن أول استراتيجية أمنية وطنية لإدارته.

روسيا اليوم
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