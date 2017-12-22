الصليب الأحمر: مليون حالة يشتبه باصابتها بالكوليرا باليمن

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اكدت لجنة الصليب الاحمر الدولية، ارتفاع عدد الحالات المشتبه باصابتها بالكوليرا في اليمن الى مليون حالة.

وقالت اللجنة، ان اكثر من 80 % من الشعب اليمني يفتقدون للغذاء والوقود والمياه النظيفة والرعاية الصحية وهو ما يسبب الكوليرا.

وفي الشهر الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية ان الوباء تسبب في وفاة نحو الفين ومئتين وتسعة عشر شخصا منذ بداية انتشاره في نيسان - أبريل الماضي.

وحذرت منظمات اغاثية من احتمال عودة الكوليرا الى الانتشار بعدما فرضت السعودية حظرا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنعت دخول المساعدات اليه.