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بالصورة - تعرّفوا الى رجل العام 2017!

21
DECEMBER
2017
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حظي رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان، بصفة رجل العام 2017 للمرة الثانية حسب مجلة "فوربس" للإحصائيات.

وأصبح مؤسس "ألفا غروب" والمساهم في LetterOne القابضة، رجل أعمال العام للمرة الثانية حسب النسخة الروسية من مجلة "فوربس".

وبذلك يصبح فريدمان أول رجل أعمال يفوز باللقب للمرة الثانية، وبلغت ثروة الملياردير نحو 15 مليار دولار قبل خمس سنوات.

وبحسب "فوربس"، استثمر فريدمان خلال العام الحالي أكثر من 5 مليارات دولار في الشركات الأجنبية.

واشترت شركة  LetterOne الموقع الإلكتروني البريطاني Holland & Barret للغذاء الصحي (أكبر سلسلة أوروبية للمنتجات الصحية، ولديها أكثر من 1150 فرعا، يعمل فيها نحو 4200 شخص)، بمقدار 1.77 مليار دولار، كما استثمرت في صندوق استثماري نحو 3 مليارات دولار.

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