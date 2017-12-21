نشر صورة أحد منفذي عملية الدهس في ملبورن

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اعتقلت السلطات الأسترالية، الخميس، شخصين بعد أن دهست سيارة عددا من المشاة في وسط ملبورن مما خلف عددا من الإصابات.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز الأسترالية" صورة أحد المعتقلين على خلفية عملية الدهس، وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق احتجاز سائق السيارة.

وتظهر الصورة شخصا ملتحٍ ومقيد في موقع عملية الدهس. ولم تكشف السلطات الرسمية أي تفاصيل بشأن المحتجزين.

ونفذ الهجوم بسيارة "سوزوكي" بيضاء ذات حجم متوسط، حسبما أظهرت لقطات جوية.

وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة الأسترالية أن عملية الدهس تسببت بإصابة 12 شخصا بينهم طفل.

وشهدت مدن أوروبية وأميركية خلال الأشهر الماضية سلسلة عمليات دهس حمل أغلبها طابعا إرهابيا.