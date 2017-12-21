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العثور على غواصة أسترالية مختفية منذ أكثر من 100 سنة

21
DECEMBER
2017
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أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، أن بعثة استكشافية حددت مكان وجود غواصة تابعة للقوات البحرية الأسترالية "اتش ام ايه اس آي إي 1"، التي اختفت في عام 1914، بالقرب من جزر بابوا غينيا الجديدة.
 
وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة، أن "الحملة الجديدة للبحث عن الغواصة بدأت الأسبوع الماضي، وقد حددت سفينة البحث "فورغرو إكواتور" مكان وجود الغواصة على عمق أكثر من 300 متر".
 
هذا وكانت قد اختفت الغواصة "اتش ام ايه اس آي إي 1" في 14 أيلول/سبتمبر 1914، بالقرب من ميناء رابول في جزيرة بريطانيا الجديدة التابعة لدولة بابوا غينيا الجديدة.
وأشارت وزارة الدفاع، "كانت هذه أولى خسائر القوات البحرية الملكية الأسترالية وأول خسارة لغواصة للحلفاء في الحرب العالمية الأولى".
 
وكان مصير أعضاء طاقم الغواصة الـ 35 "أحد أكبر الأسرار في التاريخ العسكري لأستراليا".
 
 
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