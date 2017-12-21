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العثور على أقدم أثر مؤكد للحياة على الأرض

21
DECEMBER
2017
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قال موقع "ساينس دايلي" إن علماء عثروا في أستراليا على متحجرات تعود لحوالي 3,5 مليارات سنة، وتشكل أقدم أثر يؤكد الحياة على الأرض.
 
ورصد باحثون من جامعتي كاليفورنيا وويسكونسن بصمات كيميائية لـ11 كائنا جرثوميا ينتمون إلى 5 أنواع مختلفة.
 
وقال جون فالي، الأستاذ المحاضر في الجيوكيمياء وعلم الصخور في جامعة ويسكونسن، إنهم وجدوا في أقدم موقع في الكوكب بصمة مورفولوجية وكيميائية في الوقت نفسه.
 
وأوضح "اكتشفنا أيضا وجود أصناف مختلفة، فالبعض منها ينتج الميثان والبعض الآخر يستهلكه أو يستخدم الطاقة الشمسية للتمثيل الضوئي".
 
وكان الميثان يشكل جزءا كبيرا من الغلاف الجوي للأرض اليافعة، حيث كان الأوكسجين نادرا أو معدوما.
 
وبعض هذه الكائنات الجرثومية المنقرضة اليوم هي سلالة من الكائنات المجهرية أحادية الخلايا ومعدومة النواة.
 
وكشف البروفسور فالي "هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول الظروف التي عاشت فيها هذه الكائنات المهجرية، حيث لم يكن هناك أوكسجين على الأرض".
 
وأوضح أن تلك الكائنات، التي كان يبلغ عرضها 0,01 ميليمتر وكانت موجودة على كوكب الأرض قبل 3,5 مليارات سنة، "هو مؤشر على أن الحياة بدأت قبل ذلك بكثير".
 
وكانت دراسات، صدرت سنة 2001، ذكرت أن محيطات المياه السائلة تشكلت قبل 4,3 مليارات سنة، أي قبل 800 مليون سنة من المتحجرات.
 
وختم الأستاذ فالي قوله "لا نملك أي دليل مباشر على وجود حياة قبل 4,3 مليارات سنة، لكن لا يمكننا استبعاد هذه الفرضية".
 
 
 
 
 
 
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