مشاجرة بين رجلين متنكرين في الشارع... كادت أن تنتهي بمأساة!

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التقط أحد المارة فيديو لعراك بين شخصين يرتديان زياً تنكرياً للترويج لمنتج، في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، تطور إلى إشعال أحدهما النار بالآخر!



وفي التفاصيل، حصل تلاسن بين الشابين، خلال عملهما وهما يرتديان زيّ العمل، وتطور التلاسن لتضارب حيث انهالا على بعضهما بالضرب.



واذ بأحدهما يضرم النار في بزّة الشاب الآخر لتشتعل بكاملها، ويقوم الأخير برمي نفسه أرضاً قبل أن يحترق كلياً