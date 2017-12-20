ترامب هدد بقطع المساعدات عن الدول التي تساند قرار القدس بالجمعية العامة

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كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنّه سيراقب التصويت على قرار بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنّ "ترامب يشيد برسالة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للدول العازمة على التصويت لصالح قرار القدس".

وشدّدت على أنّ "ترامب يهدّد بقطع المساعدات عن الدول الّتي تساند قرار القدس بالجمعية العامة".

وستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، جلسة طارئة نادرة غداً الخميس بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القرار الأميركي المثير للجدل.