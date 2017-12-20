living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد حادثة الطائرة.. عقوبات بريطانية صارمة على حاملي الليزر

20
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يطلقون أشعة الليزر تجاه الطائرات، بعد أن باتت تشكل خطرا حقيقيا على حركة الملاحة.
وأوردت "سكاي نيوز" أن المدانين في هذا الأمر قد يزج بهم في السجون لمدة 5 سنوات فضلا عن دفع غرامات مالية غير محدودة.
 
 وكان التشريع الحالي يرفض غرامة على المدانين بالأمر حدها الأقصى  2500 جنيه استرليني (3350 دولار تقريبا).
 
 وتأتي هذه العقوبات الصارمة ضمن الإجراءات السلامة التي تنفذها دائرة النقل في البلاد.
 
 وأقلام الليزر التي يمكن شراؤها بسهولة عبر الانترنت أو في المتاجر التقليدية قد تسبب تلفا في الأعين والعمى المؤقت.
 
 ويشمل التشريع الجديد توسيع دائرة العقوبة حتى أولئك الذين يوجهون الليزر إلى القطارات والحافلات والسفن.
 
 وحذرت الشرطة من أن تسليط أشعة الليزر على الطائرات أو أي مركبات متحركة عمل "غير مسؤول وخطير".
 
 ولطالما اشتكى طيارون في بريطانيا وغيرها من الدول من إطلاق البعض أشعة الليزر صوبهم، وهو ما دفع في إحدى الحوادث الخطيرة، طائرة إلى أن تعود أدراجها بعيد إقلاعها من مطار هيثرو في لندن.
 
وذكر تقرير "لسكاي نيوز" أن بريطانيا سجلت، في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في استخدام شعاع الليزر الذي يوجه أفراد صوب الطائرات، وأشار إلى وقوع 9 آلاف حادث من هذا النوع.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout