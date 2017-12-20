بعد حادثة الطائرة.. عقوبات بريطانية صارمة على حاملي الليزر

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أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يطلقون أشعة الليزر تجاه الطائرات، بعد أن باتت تشكل خطرا حقيقيا على حركة الملاحة.

وأوردت "سكاي نيوز" أن المدانين في هذا الأمر قد يزج بهم في السجون لمدة 5 سنوات فضلا عن دفع غرامات مالية غير محدودة.

وكان التشريع الحالي يرفض غرامة على المدانين بالأمر حدها الأقصى 2500 جنيه استرليني (3350 دولار تقريبا).

وتأتي هذه العقوبات الصارمة ضمن الإجراءات السلامة التي تنفذها دائرة النقل في البلاد.

وأقلام الليزر التي يمكن شراؤها بسهولة عبر الانترنت أو في المتاجر التقليدية قد تسبب تلفا في الأعين والعمى المؤقت.

ويشمل التشريع الجديد توسيع دائرة العقوبة حتى أولئك الذين يوجهون الليزر إلى القطارات والحافلات والسفن.

وحذرت الشرطة من أن تسليط أشعة الليزر على الطائرات أو أي مركبات متحركة عمل "غير مسؤول وخطير".

ولطالما اشتكى طيارون في بريطانيا وغيرها من الدول من إطلاق البعض أشعة الليزر صوبهم، وهو ما دفع في إحدى الحوادث الخطيرة، طائرة إلى أن تعود أدراجها بعيد إقلاعها من مطار هيثرو في لندن.

وذكر تقرير "لسكاي نيوز" أن بريطانيا سجلت، في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في استخدام شعاع الليزر الذي يوجه أفراد صوب الطائرات، وأشار إلى وقوع 9 آلاف حادث من هذا النوع.